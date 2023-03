Laang goung nëmme Rieds vu Gewalt géint Flüchtlingen op der Balkan-Route. Elo soll dëst och an der Tierkei an a Bulgarien de Fall sinn.

Amplaz de komplizéierte Wee iwwert de Westbalkan ze huelen, probéieren ëmmer méi Migranten iwwert d'Tierkei a Bulgarien an d'EU ze kommen. An elo melle Mënscherechtsorganisatiounen och vun do schwéier Verbrieche géint d'Asylrecht.

Et ass eng Grenz-Sträif vun 234 km Längt, déi Bulgarien vun der Tierkei trennt, vu wou vill Flüchtlingen a Migranten aus Syrien an Afghanistan probéieren, eriwwer ze kommen an d'EU, an e bessert Liewen, wéi et explizitt hiert Recht ass, probéieren ze hunn. Et sinn awer och 234 km pickegen Drot am Wee. A rosen Hënn a virun allem brutal Grenz-Beamten, déi net sonnerlech motivéiert schéngen, fir Formulairë vun Demanden op Asyl auszefëllen, mä déi éischter d'Tendenz weisen, deene Leit Streech ze ginn, déi mat enger einfacher Zaang duerch oder mat enger Leeder iwwert dee vu Frontex deier bezuelten Drot koume, wéi si net Uecht gedoen hunn. Duerno ass ee beméit, déi Gefaange séier an engem Gebai festzesetzen ouni awer e bürokratesche Suivi, wéi en am Fong virgesi wier.

Anonymt Affer vu Pushbacks a Gewalt:

"D'Police ass mech an den Zenter siche komm a si hu mech op eng aner Plaz bruecht, ongeféier eng hallef Stonn vun hei. Dat war en zouent Gebai mat engem héijen Drot an anere Flüchtlingen. Et war e Prisong. Deen Dag drop hu se eis z'iesse bruecht. Mir hunn do geschlof an an der Nuecht hu se e Grupp Afghane bruecht, déi keen arabesch geschwat hunn. Duerno hu se eis an dräi Minibusse gelueden.

Si hu fir d'éischt déi Erwuesse geschloen. Um Ufank hu se de Kanner näischt gedoen. Duerno hu se och d'Kanner geschloen. Ech krut der op de Kapp an an de Réck an ech hu probéiert fort ze kommen. Si hu mech erwëscht a mech an de Kanal gestouss, fir op déi aner Säit vun der Grenz an d'Tierkei. Mir waren zu 30 am ganzen. An der Tierkei hu mer geschlof a moies si mer 4 Stonne gaange bis op eng Strooss, wou mer dunn en Taxi kruten."

Diana DIMOVA – ONG Mission Wings:

"Mir waren iwwerrascht, dass esou vill Leit gesot hunn, si wieren a ganze Gruppen zeréckgedréckt ginn. An et wier hiren zweeten oder drëtten Essai gewiescht, fir iwwert d'Grenz ze kommen. Si hunn erzielt, wéi brutal et war. Si hätte sech missen ausdoen, si hätten hir Telefonen ofgeholl kritt, all hir perséinlech Saachen, och Wäertsaachen. Dann hätte se der kritt mat Police-Knëppelen a metalle Staangen. Si wieren och mat de Féiss an d'Bee gerannt ginn a si goufen op enger illegaler Plaz iwwert en Dag laang festgehalen."

Déi Geschichten, déi mer héieren hunn, schockéieren. Fraen a jonk Meedercher hunn erzielt, dass se sech hu misse bis op d'Ënnerwäsch ausdoen. Meedercher tëscht 13 a 14 Joer hu sech misse ganz ausdoen. Eng vun de Fraen huet erzielt: wéi se wollt verhënneren, dass ee Meedche sech hätt misse komplett ausdoen, krut se vun engem Polizist e Messer un den Hals gehalen.

Zanter 10 Joer wëll Bulgarien schonn an de Schengenraum. Am Dezember d'lescht Joer huet sech dat Zil – ebe grad opgrond vu sengem illegalen Awanderungsproblem, duerch e Veto vun Holland an Éisträich – op en Neits net ëmsetze gelooss. De Frust huet well laang a Gewaltbereetschaft géint Flüchtlingen a Migranten ëmgeschloen.