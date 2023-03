De Chef vun der Weltgesondheetsorganisatioun rifft all d'Länner op, dorënner och China, hir Erkenntnisser iwwert den Ursprong vun der Pandemie matzedeelen.

Et géing net drëms goen, e Schëllegen ze fannen, mee ëm e bessert Versteesdemech vun der Pandemie. An de Leschten Deeg hat et Tensiounen tëscht den USA a China ginn, dat well d'USA e Laboratoire an der chinesescher Stad Wuhan fir de Virus verantwortlech gemaach haten.