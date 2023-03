De Chef vun der Internationaler Atomenergieagence féiert e Samschdeg an der Haaptstad Teheran weider Gespréicher iwwert den iraneschen Atomprogramm.

Westlechen Diplomaten no wéilt déi International Atomenergieagence ënnert anerem méi Inspektioune vun den Nuklear-Anlage kënne maachen. Dat nodeems den Iran an der Lescht ëmmer méi Uran ugeräichert huet. D'Suerg steet am Raum, dass den Iran Atomwaffe kéint bauen.