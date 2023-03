Am Iran sinn nees Schülerinne vergëft ginn, dowéinst ginn direkt an e puer Stied d‘Elteren op d‘Strooss. Ënner anerem gouf et Protester zu Teheran.

Schonn zanter e puer Woche wieren honnerte Schülerinnen an d'Klinik komm, well et hinnen net gutt war. De Gesondheetsministère confirméiert "liicht" Vergëftungen. Verschidde Politiker maachen islamistesch Extremisten dofir responsabel, déi net wéilten, dass Meedercher an d'Schoul ginn. Weider Noriichten Den Iran wëll bei sengem Nuklear-Programm nees méi enk mat der internationaler Surveillance zesummeschaffen. Dat huet de Chef vun der Internationaler Atom-Energie-Agence Grossi no senger Visitt zu Teheran matgedeelt. Den Iran géif deemno nees erlaben, dass d'Atom-Anlag Fordo méi dacks kontrolléiert gëtt. Eréischt viru Kuerzem haten Experten do Uran fonnt, dee bal fir Atomwaffe kéint benotzt ginn.