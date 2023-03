Zu Peking ass den Nationale Vollekskongress lancéiert, wou de Ministerpresident Li Keqiang sech optimistesch ginn huet.

China plangt dëst Joer e Wirtschaftswuesstem vu 5 Prozent. Dat huet de Vollekskongress zu Peking bei der Ouverture festgeluecht. Dat wieren 12 Milliounen nei Aarbechtsplazen an domat soll de Chômage erof goen. D'chinesesch Wirtschaft ass am Moment an enger Kris wéinst der strenger Null-Covid-Politik.

De Krich an der Ukrain war iwwerdeems keen Thema. Allerdéngs wëllt China däitlech méi Sue fir d'Militär ausginn.

D'Versammlung soll donieft hiren Accord fir eng nei Regierung ginn. De Staatschef Ji soll fir eng drëtt Legislaturperiod un der Muecht bleiwen.

De Vollekskongress zu Peking dauert nach bis den 13. Mäerz, dobäi sinn eng 3.000 Delegéierter.