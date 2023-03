Eng 20 Polizisten an zwee Demonstrante si blesséiert ginn, iwwer 200 Leit goufen heem geschéckt.

An Däitschland koum et bei Demonstratioune géint den AfD-Parteidag zu Offenburg, net wäit vum franséische Stroossbuerg, zu Ausernanersetzunge mat der Police.

Ënnert anerem wier mat Faarf op d'Gebai an op ee Polizist gehäit ginn, an et hätt kuerzzäiteg gebrannt. D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet. Alles an allem hätten ëm déi 14.000 Leit demonstréiert.