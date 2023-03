E Sonndeg de Moie gouf de Rettungsservice vun Tréier géint 11 Auer alarméiert wéinst engem Feier zu Bitburg. An enger Wunneng géing et brennen.

Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukomm sinn, koum schonn décken Damp aus engem vun den Haiser. Awunner hunn ausgesot, et wieren nach Kanner am Haus, déi waren do awer scho vun der Police iwwer e Gerüst, dat beim Haus stoung, gerett ginn.

Éischten Informatiounen no goufen 11 Persounen, dorënner véier Kanner, duerch eng Dampvergëftung verwonnt. Si goufe vun den am Ganze 25 Rettungsekippe versuergt an dono an e Spidol transportéiert.

Op der Plaz waren eng 40 Leit am Asaz, bestoend aus Police, Däitscht Rout Kräiz, Lëtzebuerger Air Rescue, Pompjeeën, d'Hëllefsorganisatioun die Malteser an d'technescht Hëllefswierk.