De griichesche Ministerpresident huet sech bei de Famillje vun den Affer vum schwéieren Zuchongléck entschëllegt.

Et kéint net sinn, datt am Joer 2023 an Griicheland zwee Zich op der selwechter Streck openeen duer fuere géifen an dat vu kengem an Uecht geholl gëtt, huet hien an engem Message iwwert d'sozial Medien geschriwwen.

Op der Streck tëscht Athen an der Hafestad Thessaloniki am Norde vum Land war en Dënschdeg en Persounenzuch an en Gidderzuch frontal anenee gerannt. Op d'mannst 57 Mënsche si beim Ongléck ëm d'Liewe komm.