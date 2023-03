D'italieenesch Ministerpresidentin huet nom Bootsongléck lescht Woch d'Police an d'Garde Côte vun hirem Land verdeedegt.

D'italieenesch Autoritéite wieren vun der Grenzschutzagence Frontex net wéinst enger Noutsituatioun kontaktéiert ginn. E Fliger vu Frontex hätt dat hëlzent Boot um Owend vum 25. Februar gesinn a soll just op Roum gemellt hunn, dat et eben gesi gouf. Doropshin ass net d'Garde Côte, mee d'Police an den Asaz gaangen. Deenen hir Schëffer hunn awer wéinst den héije Wellen séier nees missen zréck Richtung Hafen, heescht et. E puer Stonnen drop ass d'Boot ënnergaangen. Antëscht ass vun iwwer 70 Doudegen riets.