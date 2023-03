Déi wirtschaftsliberal Reformpartei vun der Premierministesch Kallas gëtt stäerkste Kraaft. Den Ukrain-Krich war de grousse Sujet vun de Walen.

Déi wirtschaftsliberal Reformpartei kënnt op d'mannst op 37 Sëtz vun den am Ganzen 101 an der Chamber zu Talinn. D'Kallas steet kloer hannert der Ukrain. Den EU- an NATO-Member Estland huet eng direkt Grenz mat Russland. E Méindeg hunn déi däitsch an déi brittesch Militär-Aviatioun iwwerdeems e gemeinsame Manöver iwwer Estland.