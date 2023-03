Am Konflikt tëscht Armenien an Aserbaidjan ëm d’Regioun Bergkarabach gouf et nees Doudesaffer.

Op d'mannst dräi Polizisten an zwee Zaldote wiere bei engem Schosswiessel an der Kaukasus-Regioun ëmkomm, gouf vun offizieller Säit confirméiert. Béid Säite beschëllege sech géigesäiteg, Schold ze sinn, a schwätzen jeeweils vu geziilter Provokatioun. Offiziell gëllt jo zanter 2020 e Waffestëllstand, deen awer ni sou ganz agehale gëtt. D’Gefor vun enger neier Eskalatioun wier grouss, well zanter Enn vum leschte Joer e Grenzpassage, fir an de Bergkarabach nees vum Aserbaidjan blockéiert gëtt.