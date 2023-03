Duerch d'Explosioun an der Nuecht waren Deeler vum Gebai agestierzt a stoungen och um Méindeg de Moien nach a Flamen.

Honnerte vu Pompjeeë waren am Asaz. Véier Persounen, dorënner zwee Kanner, goufe vun de Rettungsdéngschter an d'Spideeler aus der Ëmgéigend bruecht. Eng 85 Joer al Fra gëtt de Pompjeeën no nach vermësst. Duerch d'Explosioun goufen och d'Gebaier an der Ëmgéigend wéi och Autoen, déi ronderëm stoungen, beschiedegt.