De fréiere Londoner Polizist Wayne Couzens gouf vun engem Geriicht zu enger weiderer Prisongsstrof vun 19 Méint verurteelt.

Dat well hie sech am November 2020 an am Februar 2021, viru Fraen ausgedoen hat. Am November 2020 hat hie sech virun enger Vëlosfuererin op enger Landstrooss an der Grafschaft Kent ausgedoen. Am Februar 2021 ware Mataarbechterinne vun engem Fast-Food -Restaurant betraff.

An enger Erklärung, déi d'Cyclistin beim Geriicht agereecht hat, hat si geschriwwen, dass et Geleeënheete ginn hätt, fir de Couzens ze identifizéieren, éier hien d'Sarah Everard ëmbrénge konnt. Déi wieren awer net ergraff ginn.

Beim Tëschefall am Fast-Food-Restaurant war d'Nummereschëld vum Couzens sengem Auto vun den Iwwerwaachungskamerae gefilmt ginn. Dass de fréiere Polizist a béide Fäll ouni Konsequenzen dovukomm wier, hätt hien der zoustänneger Riichterin no gleewe gedoen, dass hien onbezwéngbar wier.

De Couzens hat béid Fäll vun Exhibitionismus zouginn. Hie war bei der Verkënnegung vum Urteel iwwer Video bäigeschalt. De fréiere Polizist verbéisst eng liewenslaang Prisongsstrof, well hien d'Sarah Evereard entfouert, vergewaltegt an ëmbruecht hat.