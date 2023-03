Duerch hefteg Reefäll an Äerdrutsche sinn an Indonesien op mannst 15 Mënschen ëm d'Liewe komm. D'Ongléck war op der entleeëner Inselgrupp Riau.

Op der Riau-Inselgrupp, déi zu Indonesie gehéiert, ass et zu heftege Reefäll an Iwwerschwemmunge komm. Bis elo si 15 Mënschen ëm d'Liewe komm a 50 gi vermësst. D'Insele leien zimmlech ofgeleeën, dowéinst brauchen d'Rettungsekippe e puer Stonne bis se op der Plaz sinn. An der Reenzäit kënnt et an Indonesien ëmmer rëm zu Äerdrutschen, op verschidde Plazen ass de Risiko duerch d'Ofholzung vun de Bëscher méi grouss. Experte ginn dervun aus, datt d'Onwierder wéinst dem Klimawandel an Zukunft méi schlëmm dierfte ginn.