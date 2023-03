A Japan ass op en Neits de Start vun enger moderner Rakéit an de Weltall gescheitert.

Der Weltraumagence Jaxa no huet d'Rakéit vum Typ H3 no engem eigentlech erfollegräiche Start um 10.37 Auer Lokalzäit missen zerstéiert ginn. Dat ass geschitt, well et wuel keng Chance gouf, d'Missioun ze erfëllen.

Dobäi huet et eben ausgesinn, wéi wann déi éischt Phas no Plang géif lafen, ma kuerz dono gouf et schonns déi éischt Problemer. Aus der Live-Iwwerdroung huet et geheescht: "Et schéngt, wéi wann d'Vitess noléisst", dat wärend d'Rakéit schonns an enger Héicht vun 300 Kilometer war. Dono huet et geheescht: "D'Zündung vum Triebwierk vun der zweeter Phas ass nach net confirméiert, mir préiwen d'Situatioun weider."

Schonns e Freideg war de Start vun der H3-Rakéit un der Zündung vum Feststoff-Rakéitenantrieb gescheitert. D'H3-Rakéit, e Successeur vum 2001 entwéckelten Typ H-IIA, gouf dacks fir kommerziell Starts entwéckelt a soll méi käschteneffizient a méi zouverlässeg si wéi déi eeler Modeller. Hire start gouf schonns e puermol verréckelt.

De Start en Dënschdeg hat de Satellit Alos-3 als Zil. Den Tëschefall en Dënschdeg ass den drëtte Réckschlag fir fir déi japanesch Weltraumagence bannent wéinege Méint. Am Oktober sollt eng "Träger-Rakéit" vum Typ Epsilon Satellitten an de Weltall bréngen, ma opgrond vu Problemer mam Undriff-System huet d'Agence kuerz nom Start d'Rakéit missen zerstéieren.