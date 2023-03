A fënnef Provënze goufen eng Partie Persoune festgeholl. Zanter November goufe méi wéi 5.000 Kanner Affer vu Vergëftungen.

Nodeems am Iran Schülerinne vergëft goufen, goufen um Dënschdeg fir d'éischt Persoune festgeholl. Dat huet den iranesche Vize-Inneminister op der ëffentlecher Tele bekannt gemaach. Eng Rei Persounen a fënnef verschiddene Provënze wiere verhaft ginn, iwwerdeems d'Enquête weider leeft. Zanter dräi Méint goufen et ëmmer nees Fäll an deene Schoulkanner, virun allem Meedercher, liicht Vergëftungssymptomer haten. Méi wéi 5.000 Kanner waren engem Member vun der parlamentarescher Enquêtëkommissioun no betraff.