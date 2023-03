Däitschen Ermëttler soll en Duerchbroch bei der Enquête iwwer den Uschlag op d'Pipeline "Nord Stream 2" am September zejoert gelonge sinn.

En Dënschdeg den Owend haten den "ARD-Hauptstadtsudio", de Politikmagasinn "Kontraste", den "SWR" an "die ZEIT" eng gemeinsam Recherche zu den Explosiounen un der Pipeline verëffentlecht. Am Kader vun den Ermëttlungen hätt sech erausgestallt, dass eng pro-ukrainesch Gruppéierung fir d'Explosioune responsabel wier. Dat nämmlecht hat och déi amerikanesch New York Times geschriwwen a sech op amerikanesch Regierungsagencë beruff.

E Lach an der Pipeline - Wat war passéiert?

An der Nuecht op de 26. September zejoert hat de Bedreiwer vun der Pipeline Nordstream 2 gemellt, dass den Drock an der Pipeline staark gefall wier. Dat vun den normalen 105 op nëmmen nach 7 Bar. Doropshin hat de Bedreiwer d'Marinne-Autoritéite vun Däitschland, Dänemark, Schweden, Finnland a Russland, duerch deenen hir Wirtschaftszonen d'Pipeline an der Ost-Séi verleeft informéiert.

Kuerz drop hat sech erausgestallt, dass südëstlech vun der dänescher Insel Bornholm Gas aus der Pipeline austriede géif. D'Autoritéiten haten e Sécherheetsperimeter fir de Schëffsverkéier ageriicht an et gouf eng Enquête an d'Weeër geleet.

Hat d'Lach an der Pipeline Auswierkungen op d'Versuergung mat Äerdgas an Europa?

Nord Stream 2 verleeft iwwer 1.230 Kilometer vum russeschen Ust-Luga duerch d'Ostséi bis an dat däitscht Lubmin. De russeschen Energiekonzern Gazprom sollt duerch dëse Rouer russeschen Äerdgas an Däitschland liwweren. D'Pipeline war zum Ament wou d'Lach entdeckt gouf och mat Gas gefëllt. Allerdéngs war dee Gas ni an Däitschland geliwwert ginn. Däitschland hat d'Ënnerzeechnung vun den Autorisatiounen, déi et dofir gebraucht hätt, am Februar zejoert, als Reaktioun op de massiven Ausbau vun der russescher Militärpresenz un der ukrainescher Grenz, ausgesat. Deemno wier de Gas, deen aus der Pipeline an d'Mier gelaf ass, och ouni d'Lach, op d'mannst fir d'Dauer vum Krich, wuel net an Europa ukomm. Deementspriechend hat och déi däitsch Bundesnetzagentur kuerz no der Entdeckung vun de Schied matgedeelt, dass et wéinst dësen net zu zousätzleche Problemer bei der Energieversuergung komme wäert.

© TEFAN SAUER / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP

Gas leeft an d'Mier - Wat sinn d'Auswierkungen op d'Ëmwelt

Déi onmëttelbar Auswierkungen, déi den Tëschefall op d'Déieren an d'Planzen an der Ost-Séi hat, waren den Aschätzunge vun der "Deutschen Umwelthilfe" (DUH) a vum däitschen Ëmweltministère no geréng. Äerdgas wier Methan, dee sech deelweis am Waasser opléise géif an net gëfteg wier.

De "Bund für Natur und Umwelt" (BUND) hat allerdéngs gewarnt, dass duerch Pipelinen an der Reegel kee renge Methan, mä e Gemësch vu verschiddene Gasen transportéiert gëtt. Dës aner Gase kéinten duerchaus en negativen Impakt op d'Ëmwelt am Mier hunn.

De gréisste Schued, doranner ware sech esouwuel de Ministère, ewéi och d'DUH an de BUND eens, géif den Tëschefall awer beim Klima uriichten. De Methan, deen duerch d'Leck ausgetratt ass, ass nämlech e sougenannten Zäregas. Allerdéngs een, dee 25 bis 80 Mol sou staark wierkt ewéi CO2.

Staark Hiweiser op Sabotage

Onmëttelbar nodeems d'Beschiedegung vun der Pipeline entdeckt gouf, haten déi dänesch Marinn an däitsch Spezialisten Enquêten, fir den Ausmooss vun de Schied erauszefannen, an d'Weeër geleet. Ma et sollt sech séier erausstellen, dass net nëmmen Nord Stream 2 beschiedegt wier. Am Ganze goufen 3 Lächer entdeckt. Zwee an der Pipeline Nord Stream 1 an eent an Nord Stream 2. D'Lach an Nord Stream 2 gouf an däneschen, d'Lächer an Nord Stream 1 a schweedesche Gewässer fonnt.

Wärend den Ermëttlungen hat sech séier erausgestallt, dass d'Beschiedegungen duerch en Akt vu Sabotage, héchstwarscheinlech duerch Explosiounen, verursaacht goufen. Doriwwer ware sech alleguer déi betraffe Säiten, och Russland, eens. Dës Suppositioun gouf duerch de Fait, dass Seismographen op der Insel Bornholm kuerz éier d'Lächer entdeckt goufen, 2 Mol staark Vibratioune registréiert haten, ënnerstrach. Allerdéngs hat et deen Ament keng Hiweiser op Äerdbiewe ginn.

D'Sich nom Responsabelen

Manner Eenegkeet, wéi bei der Fro, wéi et zu de Beschiedegunge komme konnt, gouf et allerdéngs bei der Sich no engem Responsabelen. Wärend Polen an d'Ukrain relativ séier Russland als Auteur vun den Attacken an d'Spill bruecht haten, hat et aus Moskau geheescht, dass een de Gas, deen an d'Mier leeft, eigentlech verkafe wollt, an dass een dowéinst keen Interessi dru gehat hätt, d'Pipelinen ze beschiedegen. De russeschen Ausseministère hat dogéint d'Theorie, dass d'USA hannert den Explosioune stieche kéinten, an d'Spill bruecht. Dat well den amerikanesche President Joe Biden am Virfeld vum Krich gesot hat, dass et am Fall vun engem russeschen Amarsch an der Ukrain keen Nord Stream 2 méi wäert ginn. D'USA haten dës Behaaptungen als lächerlech zeréckgewisen.

Däitschland, Dänemark a Schweden hate sech bei den Uschëllegungen éischter bedeckt gehalen an op d'Ermëttlungen, déi an der Affär lafen, verwisen.

D'EU hat iwwerdeems vun enger gewollter Aktioun geschwat an nei Sanktiounen ugedeit.

En éischten Duerchbroch - D'Spuer féiert an d'Ukrain

Laang war et roueg ëm d'Enquête. En Dënschdeg den Owend war allerdéngs Beweegung an d'Affär komm. Däitsch an amerikanesch Medien hate gemellt, dass et nei Erkenntnisser zu den Explosioune géife ginn. Deemno soll d'Spuer vun de potentiellen Auteuren an d'Ukrain féieren. Den däitsche Medien no, wier et däitschen Enquêteure gelongen, d'Boot, dat bei den Uschléi genotzt gouf, z'identifizéieren. Et soll sech ëm eng Yacht gehandelt hunn, déi vun enger Firma mat Sëtz a Polen gelount gouf. Dës Firma soll 2 ukrainesche Staatsbierger gehéieren.

Déi geheim Operatioun op héijer Séi soll da vun enger Ekipp aus enger Fra a fënnef Männer duerchgefouert gi sinn. Bei hinne soll et sech ëm ee Kapitän, zwee Taucher, zwee Tauch-Assisstenten an eng Doktesch gehandelt hunn. Si hätte professionell gefälschte Päss genotzt, fir d'Boot ze lounen. Déi richteg Nationalitéite vun deene 6 sinn deemno net bekannt.

Wéi weider aus den Ermëttlungen ervirgoe soll, wier d'Boot de 6. September vu Rostock aus gestart. Déi néideg Ausrëschtung an de Sprengstoff wieren am Hafen an d'Yacht geluede ginn. An den Deeg duerno, wier d'Boot ausserdeem bei Wieck a bei der dänescher Insel Christianso, nordëstlech vu Bornholm, lokaliséiert ginn.

Duerno wier d'Yacht an ongebotztem Zoustand un d'Firma vun där se gelount gouf, zeréckgaangen. Op engem Dësch an der Kabinn, hätte Ermëttler Spuere vu Sprengstoff, séchergestallt.

Iwwerdeems soll ee westleche Geheimdéngscht schonn am Hierscht zejoert Informatiounen, dass eng pro-ukrainesch Gruppéierung hannert den Explosioune stieche soll, u seng Partner-Déngschter weidergeleet hunn.

Och wann d'Spueren nom Uschlag an d'Ukrain féieren, wier den Ament nach net kloer, dass déi ukrainesch Regierung oder d'Geheimdéngschter hannert dem Sabotage-Akt stiechen, respektiv wien d'Täter beoptraagt hat. Aktuell wier och nach eng Attack "ënner falschem Fändel" denkbar.

Politesch Reaktiounen op déi neist Erkenntnisser

D'Regierung zu Kiew hat, nodeems déi nei Erkenntnisser bekannt goufen, all Bedeelegung un den Uschléi vu sech gewisen. Och d'USA, déi den New York Times no dovun ausginn, dass eng pro-ukrainesch Gruppéierung hannert den Uschléi stécht, sinn der Meenung, dass et keng Unzeechen dofir ginn, dass den ukrainesche President Selenskyj, säin Ëmfeld oder déi ukrainesch Regierung d'Täter beoptraagt hätten.

An Däitschland huet de Generalbundesanwalt, dee mat den Ermëttlungen an der Affär beoptraagt ass, et refuséiert, eng Stellungnam ofzeginn an dorop verwisen, dass d'Enquête nach net clôturéiert wier. Vum däitsche Verdeedegungsminister Pistorius huet et geheescht, dass hien d'Erkenntnisser mat groussem Interessi registréiert hätt. Elo misst een ofwaarden, wat sech dovu confirméiere géif.

Russland huet iwwerdeems mat Satisfaktioun op déi neisten Erkenntnisser reagéiert an nei Uschëllegunge géint de Westen erhuewen. D'Meldung vun enger net genee genannter pro-ukrainescher Gruppéierung als Auteur vun den Explosioune wier de Versuch, vun den eigentlechen Drotzéier an offizielle Regierungspositiounen ofzelenken.