Bis 2030 sollen an enger Déift vun 1.800 Meter all Joer bis zu 8 Milliounen Tonne vum Zäregas gelagert ginn. D'Technik ass allerdéngs ëmstridden.

Tëscht Dänemark a Grönland, ënnert der Nordsee, entsteet ee risegen CO2-Späicher mam Numm "Greensand". Um Projet sinn déi brittesch Chemiefirma Ineos an den däitschen Energiekonzern Wintershall Dea bedeelegt. Bis 2030 sollen all Joer 8 Milliounen Tonnen CO2 an enger Déift vun 1.800 Meter gelagert ginn. Bei der offizieller Aweiung e Mëttwoch zu Esbjerg hëlt och den dänesche Krounprënz Frederik deel. De Späicher selwer ass wäit vun der Küst fort, dat gelagert CO2 gëtt duerch eng Pipeline zur Plattform Nini West transportéiert an do an ee Lager gepresst. Duerch d'CCS-Technik soll CO2, dee bei der Verbrennung vu fossillen Energien entsteet, dauerhaft gebonne ginn. D'Technik ass allerdéngs ënstridden, well fir d'Verflëssegung an d'Späichere vun CO2 vill Energie gebraucht gëtt. Weltwäit si ronn 200 där Projeten a Betrib oder gi geplangt. D'Nordsee gëllt als besonnesch gëeegent fir sou Projeten, well sech do vill fréier Gasfelder befannen an d'Infrastruktur, wéi beispillsweis Pipelines, schonn do ass a genotzt ka ginn.