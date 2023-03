Bei engem Zuchaccident an der ägyptescher Stad Qalyub nërdlech vu Kairo sinn en Dënschdeg 4 Persounen ëm d'Liewe komm, iwwert 20 goufe blesséiert.

Véier Doudeger a méi wéi 20 Blesséierter, dat ass de Bilan vun engem Zuchaccident an Ägypten. Op der Gare vu Qalyub, nërdlech vu Kairo, hat een Zuch ee Stoppsignal net respektéiert. An Ägypte kënnt et méi heefeg zu Tëschefäll op der Bunn. No engem Accident am Abrëll 2021 mat 23 Doudegen a bal 200 Blesséierten. hat de Verkéiersminister Kamel al-Wasir de Chef vun der Eisebunn entlooss. D'lescht Woch war et a Griicheland och zu engem schroen Zuchaccident komm.

