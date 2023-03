A Frankräich goufe den decisiven Artikel vun der Pensiounsreform, d'Eropsetze vum Pensiounsalter vun 62 op 64 Joer, gestëmmt.

En Donneschdeg an de fréie Moiesstonne waren 201 Senateuren dofir an 115 dogéint. D'Debatten iwwer déi ganz Reform sollen am Laf vum Dag viru goen. Géint d'Reform gëtt et jo enorme Widderstand mat Protester op der Strooss a Streikaktiounen. Och en Donneschdeg goufen nees Manifestatiounen annoncéiert.

D'Regierung wëll mat der Reform erreechen, datt d'Leit méi laang schaffe ginn, fir datt en Defizit an der Pensiounskeess verhënnert gëtt. Och soll eng Mindestrent vun 1.200 Euro agefouert ginn.