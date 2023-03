Am Nordoste vu Spuenien si Biergaarbechter no engem Accident an enger Minn ronn 900 Meter ënnert dem Buedem agespaart ginn.

3 Persoune wiere ëm d'Liewe komm, dat mëllt déi spuenesch Zeitung El Pais. goufe beim Äerdrutsch de Moien agespaart a wiere warscheinlech schwéier blesséiert ginn, heescht et vu lokale Medien. D'Rettungsdéngschter wieren op der Plaz, ma et wier immens schwiereg d'Leit aus der Minn erauszekréien. D'Ursaach vum Accident ass nach onkloer. Tres trebaladors morts a la mina de #Súria per un desprendiment aquest matí a 900 metres de profunditat en un de les galeries del Pou de Cabanasses. pic.twitter.com/bNPYfIa0b5 — Ràdio Manresa (@RadioManresa) March 9, 2023