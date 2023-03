Dësem Gesetz no dierf kee Krichsmaterial, wat an der Schwäiz hiergestallt gouf, u Länner geliwwert ginn, déi sech an engem arméierte Konflikt befannen.

Zejoert huet d’Schwäiz fir 955 Millioune Schwäizer Frang, ronn 964 Milliounen Euro, Krichsmaterial exportéiert. Wéinst der Neutralitéit vum Land dierf dëst awer net weiderverkaaft ginn. Mam Krich an der Ukrain klëmmt elo awer ëmmer méi den Drock fir eng Weiderliwwerung ze erlaben, datt aner Länner kënnen Munitioun a Panzer un d’Ukrain liwweren. Bis elo ass d’Schwäiz dogéint.

Schwäizer Krichsmaterial / Korrepsondenz Lynn Welter

An der Schwäiz ass den Export vun Krichsmaterial d’lescht Joer em 29 Prozent geklommen. D'Staatsekretariat fir Ekonomie huet dës Woch informéiert, datt d'Entreprisen am ganzen fir 955 Milliounen CHF a 60 Länner exportéiert hunn. De gréissten Deel vun den Exporter goung an de Katar, an Dänemark, an Däitschland an Saudi-Arabien an an d’USA. D'Schwäizer Entreprisen hunn ënner anerem Fluchofwiersystemer, gepanzert Gefierer a Munitioun un d’Ausland verkaf.

Den Export vu Krichsmaterial aus der Schwäiz ass zanter dem Krich an der Ukrain e grousst Thema. Dat sougenannte Krichsmaterialsgesetz gesäit vir, datt d’Schwäiz kee Krichsmaterial dierf an ee Land liwweren, wat an ee Konflikt verwéckelt ass. Däitschland, Spuenien an Dänemark wëllen d’Ukrain ënnerstëtzen, andeems si Munitioun, Panzer an Fluchofwierkanounen aus der Schwäiz liwweren. Dat ass awer dem Schwäizer Gesetz no net erlaabt. Den Neutralitéitsprinzip gesäit vir, datt d’Schwäiz all Land muss selwecht behandelen.

D’Thema gëtt och ëmmer rëm am Parlament diskutéiert. An deene leschte Méint goufe ganzer 6 Proposen agereecht, fir een Export ze erméiglechen. D’FDP, déi Grengliberal an d’Partei Die Mitte wëllen eng Weiderliwwerung vu Waffen erlaben. Och bei den Sozialiste sinn ëmmer méi Vertrieder dofir. D’Rietspartei SVP an Déi Gréng bleiwen dogéint.

De leschte Méinden gouf eng Motioun vum FDP Ständerat Thierry Burkart refuséiert. Den Text hat virgesinn, datt Länner mat änleche Wäerter an Exportreegele Krichsmaterial aus der Schwäiz dierften weiderverkafen.