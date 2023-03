U sech hat jo de Barack Obama schonn annoncéiert, datt hien dat ëmstriddent Lager fir Prisonéier op Kuba wéilt zoumaachen.

An awer sinn nach ëmmer 31 Mënschen op Guantanamo am Prisong. Elo awer gouf en Ingenieur aus Saudi-Arabien fräigelooss, deen 21 Joer an dësem Lager verbruecht huet. Wéi et vun den US-Autoritéiten heescht, wier den elo 48 Joer ale Mann zeréck a seng Heemecht bruecht ginn.

Hie gouf am Mäerz 2002 am Pakistan festgeholl an op Kuba bruecht. Him gouf virgehäit, datt hien an d'Uschléi op d'World Trade Center vum 11. September 2001 verwéckelt war. Ugeklot gouf hien awer ni.

D'US-Regierung hat Guantanamo no den Terroruschléi vum 11.09.2001 zu New York a Washington, bei deene knapp 3.000 Leit ëm d'Liewe koumen, ageriicht. Zum Héichpunkt vum Lager op Kuba waren hei bal 800 Leit inhaftéiert.