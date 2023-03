Zanter Ufank vun dësem Joer si schonn bei 1,3 Millioune Mënschen an Thailand gesondheetlech Problemer wéinst Loftveschmotzung opgetrueden.

Dat huet den thailännesche Gesondheetsministère en Donneschdeg gemellt.

Iwwert der Haaptstad Bangkok, déi 11 Milliounen Awunner zielt an Unzéiungspunkt fir Touristen aus aller Welt ass, hänkt zanter Deeg giel-groen Donst. E besteet aus Ofgasen vu Gefierer an Industrie souwéi Damp, dee beim Ofbrenne vu Felder no der Recolte entsteet.

Kanner, schwanger Fraen a Mënsche mat Otemwee- oder Häerzproblemer sinn opgeruff ginn, dobannen ze bleiwen. Jiddereen, deen d'Haus verléisst, sollt Otemschutzmasken un hunn, sou de Kriangkrai Namthaisong, Dokter am Gesondheetsministère an Thailand.

Schonn Enn Januar, Ufank Februar haten d'Autoritéiten zu Bangkok wéinst enger änlech staarker Loftverschmotzung d'Awunner opgefuerdert, vun doheem aus ze schaffen. E Porte-parole vum Gouverneur Chadchart Sittipunt huet gemengt, wa sech d'Situatioun géing verschlechteren, géif et nees eng änlech Consigne ginn.

De Chadchart hat viru senger Wal am Mee d'lescht Joer versprach, d'Ëmweltconditiounen zu Bangkok wëllen ze verbesseren. An der Stad goufen deemno Kontrollpunkten ageriicht, fir Gefierer mat besonnesch héijen Ofgaswäerter aus dem Verkéier ze zéien. A staatleche Crèche goufe sougenannt stëbsfräi Zonen ageriicht.

De Gesondheetsministère vu Bangkok hat e Mëttwoch matgedeelt, dass a 50 Bezierker gesondheetsschiedlech Konzentratioune vum besonnesch geféierleche Stëbspartikel vun der Kategorie PM2,5 gemooss gi sinn. Dës Partikele wieren esou kleng, dass si an de Bluttkreeslaf vum Mënsch an déif an d'Longen andréngen. Och en Dënschdeg louchen d'PM2,5-Wäerter däitlech iwwert der, vun der WHO recommandéierter Uewergrenz.

Nach méi schlëmm ass d'Situatioun a Chiang Mai. Dës landwirtschaftlech gepräägten a bei Touriste beléifte Regioun gouf en Donneschdeg vum Loftiwwerwaachungsservice IQAir als Stad mat der weltwäit drëttschwéierster Loftverschmotzung gelëscht.