Méi wéi 1 Mount nom Äerdbiewen an der Tierkei an a Syrien sinn d’Mënschen an de Katastrophegebidder weider op Hëllef ugewisen.

Ënnerstëtzung kënnt och aus Lëtzebuerg, ënner anerem vum Roude Kräiz an der Caritas. Allebéid hunn zwar aktuell keng Mataarbechter sur place, mee schaffe mat Partnerassociatiounen zesummen. An Zesummenaarbecht mam däitsche roude Kräiz an dem tierkeschen rouden Hallefmound goufen iwwert di lescht Wochen ënner anerem 93 Millioune Moolzechten zerwéiert a 67.000 Zelter zur Verfügung gestallt.

A Syrien konnten iwwerdeems Hëllefsgidder un 2,2 Millioune Leit ausgedeelt ginn an 220.000 Äerdbiewen-Affer medezinesch versuergt ginn.

An et ass weider Hëllef néideg, erkläert de Luc Scheer, deen Direktiounsmember beim Lëtzebuerger Roude Kräiz ass.

"Nach weiderhi Waasser muss do ausgedeelt ginn, Bensinn, Hygiènesartikel. Et si 50% vun de Leit, déi an der Tierkei an deenen Zelter liewen, déi hu keen Accès op eng Dusch. 25% hu keen Elektresch. Also et gëtt nach ëmmer ganz vill an deenen Infrastrukturen ze maachen. Also mir sinn net duerch, bei wäitem net. An den Opbau vun 200.000 Haiser, déi zerstéiert sinn, dat wäert Méint daueren."

Iwwert d’Croix Rouge konnte bis ewell hei am Land 800.000 Euro Spendegelder gesammelt ginn.

Bei der Caritas koumen iwwerdeems Donen an Héicht vu 615.000 Euro zesummen, déi virun allem a Projete vun 3 Partnerassociatioune fléissen. Dozou de Generaldirekter vun der Caritas, de Marc Crochet:

"Fir d’éischt hu mer deenen Associatioune vun do ënne gehollef, fir an der Urgence do ze sinn. A Syrien zum Beispill hu mer medezinesch Hëllef geleescht. Do sinn 3.000 Operatioune gemaach ginn. Déi hu mer awer och ekipéiert mat Material, mat Bodybags och a sou Geschichten, fir kënnen an der Urgence do ze sinn. Aneren Associatiounen hu mer gehollef, fir kënne provisoresch Lageren opzemaachen a fir do Hëllef ze lageren, déi mir net onbedéngt bezuelt hunn, mee wou da Kapazitéite mol waren, fir Hëllef ze stockéieren. Do hu mer an der Tierkei gehollef, 7 sou Stocken opmaachen."

An enger zweeter Phas elo géif een éischter hëllefe bei der Verdeelung vun Hëllefsgidder an duerno kéim dann eben d’Opbauphas, sou nach de Marc Crochet vun der Caritas.