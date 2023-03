No Schëss am Hamburger Quartier Groß Borstel soll et e puer Doudesaffer an eng Partie Blesséierter ginn. Dorënner wuel zwee schwéier Blesséierter.

Zu Hamburg sollen en Donneschdeg den Owend op d'mannst 6 Mënschen an enger Schéisserei ëm d'Liewe komm sinn. Dat hu Secouristen enger Ekipp vun eisen däitsche Kolleege confirméiert, déi op der Plaz sinn. E Policespricher soll confirméiert hunn, datt "all d'Doudeger Schossblessuren hunn".

Et heescht géint 21 Auer hätten een oder méi Täter am Quartier Groß Borstel an enger Kierch vun den Zeugen Jehovas op Mënsche geschoss a sech dunn duerch d'Bascht gemaach. Weider Prezisiounen feelen nach.