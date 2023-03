D'Fonction publique leet d'Aarbecht néier, fir d'Politik drun ze erënneren, wéi wichteg en anstännegen Staatsapparat ass.

Dozou gehéieren och d'Salariéë vum ëffentlechen Transport, deen e Freideg ferme wäert impaktéiert sinn, virun allem an der Wallonie. Den Transport-Budget soll gekierzt ginn, wougéint d'Gewerkschafte mobiliséieren. Dat Ganzt huet en Impakt op d'Zuchstrecke Klengbetten an Arel, respektiv Rodange an Athus. D'InterCity-Trajeten tëscht der Stad a Bréissel goufen dann och fir e Freideg annuléiert.

Informatioune gëtt et um Site vun den CFL.