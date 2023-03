Nodeems et deeglaang staark gereent huet, stinn Deeler vum australesche Bundesstaat Queensland ënner Waasser.

Besonnesch schlëmm betraff wieren d'Uertschaften Doomadgee, Burketown a Gregory, déi am Outback an der Géigend vun de Flëss "Gregory" "Nicholson" a "Leichhardt" leien, sou den australesche Fernseesender ABC. D'Regioun, déi haaptsächlech vun den Iwwerschwemmunge betraff ass, läit beim Golf vu Carpentaria.

De Secouristen, déi op der Plaz sinn, no wieren et Héichwaasser, wéi et se nach ni an der Regioun ginn hätt. Well d'Peegel vun de Flëss ëmmer weider klammen, goufen d'Awunner vun deene betraffen Uertschaften opgefuerdert, sech op eng Evakuéierung virzebereeden.

Zu Burketown ass dës dann och schonn ugelaf. 70 vun den 200 Awunner vu Burketown goufe schonn en Donneschdeg a Sécherheet bruecht. 9 Helikoptere waren e Freideg am Asaz, fir eng 20 eeler a vulnerabel Persounen op Normaton an 20 Kanner an hir Famillen op Mount Isa ze fléien. E Samschdeg huet déi lokal Police d'Awunner vum Duerf dann eng leschte Kéier opgefuerdert d'Uertschaft ze evakuéieren. Nom Samschdeg géife keng Evakuéierunge méi geflu ginn.

Antëscht steet ronn d'Hallschent vun den Haiser an deem klengen Duerf ënner Waasser.

Deelweis géif et sech ëm déi schlëmmsten Iwwerschwemmungen, déi jeemools an der Regioun registréiert goufen, handelen. Wéi et vun engem Spriecher vun de lokalen Autoritéiten heescht, wieren d'Peegelen vu verschiddene Flëss esou héich geklommen ewéi nach ni virdrun. Esou huet de Gregory River an der Géigend vun der Uertschaft Lawn Hill zum Beispill e Peegel vun 18 Meter erreecht. Dee bis ewell héchste Stand op dëser Plaz war mat 10.8 Meter am Joer 1971 registréiert ginn.