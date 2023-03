De brittesche Premier Rishi Sunak ass e Freideg fir Gespréicher mam President Emmanuel Macron a Frankräich gereest.

Béid Regierungscheffe wëllen ënner anerem iwwer déi illegal Migratioun iwwert d'Manche a Richtung Groussbritannie schwätzen. E Sujet, deen zanter Jore fir Tensiounen tëscht béide Länner suergt. London reprochéiert Paräis den Äermelkanal net streng genuch ze kontrolléieren.

Zejoert si bal 45.000 Migranten illegal mat Booter vu Frankräich an England komm. Dëst ass déi éischte Kéier, zanter 5 Joer, dass franséisch a brittesch Regierungscheffen zesummekommen. D'Relatiounen haten déi lescht Jore gelidden. Virun allem well Groussbritannien en Defense-Pakt mat den USA an Australien gemaach hat, deen dozou gefouert huet, dass e gréisseren Deal fir franséisch U-Booter un Australien ze verkafen, geplatzt ass.