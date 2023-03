Si sinn déi traditionell grouss Rivalen, wann et ëm d'Projektioun vu politeschem a kulturellem Afloss am Noen Oste geet.

Elo maache Saudi-Arabien an den Iran awer e Schrëtt openeen duer. D'Relatiounen tëscht béide Länner sollen normaliséiert ginn, heescht et vun de Noriichtenagencë vu béide Länner, nodeems an der Lescht Vermëttlungsgespréicher goufen.

2016 waren d'Lienen tëschent Ryad an Teheran no enger Rëtsch Virfäll an Tensioune quasi komplett ofgebrach.

D'Rivalitéit tëscht dem majoritär sunnitesche Saudi-Arabien an dem gréisstendeels schiiteschen Iran huet sech och ëmmer nees duerch militäresch Stellvertrieder-Konflikter, wéi zum Beispill dem Krich am Jemen, gewisen.