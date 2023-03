An enger Apdikt waren am Baden-Württemberg e puer Mënschen stonnelaang an der Gewalt vun op d'mannst engem Geiselnehmer. Et gouf e Léisegeld gefuerdert.

Dëst huet natierlech e Groussasaz vun der Police zu Karlsruhe ausgeléist. Déi éischt Noutriff ware schonn e Freideg am Nomëtteg agaangen. Spéider stoung een och a Kontakt mam presuméieren Täter. Géint kuerz no 9 hu Spezialunitéiten dann d'Apdikt gestiermt an de Geiselnehmer festgeholl. Keng Geisel gouf dobäi blesséiert. Säitens den Täter gëtt en héicht Léisegeld gefuerdert, dat a Milliounenhéicht. © AFP/DPA Eng Gefor fir d'Populatioun hätt net bestanen, esou d'Police, déi d'Plaz awer groussraimeg gespaart haten. Wien wéinst den Ofspärungen net heem koum, konnt an enger Schoul ënnerkommen. D'Apdikt ass matten an der Stad direkt bei enger Haaptstrooss. Wéinst dem Asaz hunn eng Partie Evenementer missten ofgesot ginn. Den Asaz ass iwwer 4 Stonnen gelaf. Wéi vill Leit genee an der Apdikt als Geisel geholl goufen, wollt d'Police e Freideg den Owend ufanks net soen, dat aus police-taktesche Grënn.