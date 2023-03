De fréiere griichesche Finanzminister Yanis Varoufakis gouf e Freideg den Owend zu Athen vun Onbekannter attackéiert a blesséiert.

De Oppositiounspolitiker vun der griichescher Lénker, gouf vun engem Grupp vun 20 Leit an engem Restaurant gesinn. Dës haten hien ugangs vu bausse vernannt.

Kuerz duerno war de Varoufakis virun d'Dier gaangen, wou d'Leit hien dunn op de Buedem geworf hunn an him an d'Gesiicht gerannt hunn. De fréiere Minister soll d'Nues gebrach hunn a war am Spidol.

De Varoufakis huet duerno op Twitter op Rumeurë reagéiert a gesot, dëst wiere bezuelte Kläpper gewiescht, déi him de Reproche gemaach hätten, Griicheland 2015 an der Scholdekris un d'Ausland verkaaft ze hunn.