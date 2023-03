A Süd-Italien ass an der Nuecht op e Samschdeg e weidert Fëscherboot mat ronn 500 Flüchtlingen ukomm.

D'Schëff war an engem schlechten Zoustand a gouf vun den italieenesche Garde-Côtes bis an den Hafe begleet. U Bord ware virun allem afghanesch Flüchtlingen, dorënner vill Mannerjäreger.

Déi italieenesch Autoritéite sinn nach un e puer weidere Rettungsaktiounen bedeelegt. Den Ament wieren nach ëmmer iwwer 1.000 Mënschen a Gefor, well se op Booter um Mëttelmier ënnerwee wieren. Dat a ganze raue Konditiounen mat staarkem Wand.

Zanter Ufank des Joer sinn iwwer 17.000 Mënschen iwwer d‘Mëttelmier an Italien ukomm. Zejoert waren et der am nämmlechten Zäitraum nëmme ronn 6.000,