De fréieren amerikanesche Vizepresident Mike Pence geet, op ongewinnte Manéier, op Distanz zu sengem fréiere Chef.

D'Geschicht géif den Donald Trump zur Rechenschaft zéien, gëtt de Pence vu verschiddenen US-Medien zitéiert. Domadder spillt hien op dem deemools schonn ofgewielte Republikaner seng Roll an der Attack op de Kapitol de 6. Januar 2021 un.

Den Ex-President hätt kee Recht gehat, fir d'Walresultat ze revidéieren a seng Wieder hätte jiddereen, deen deen Dag am Kapitol war, a Gefor bruecht, sou de Politiker. De Mike Pence war véier Joer laang dem Donald Trump säi Vizepresident. Et kéint sinn, datt déi zwee Republikaner an de Virwalen fir d'Presidentiellen d'nächst Joer géinteneen untrieden.