A Griichenland hu bal zwou Wochen nom déidlechen Zuchaccident op en Neits dausende Mënsche géint d'Regierung protestéiert.

D'Police huet zu Athen e Sonndeg ronn 5.000 Manifestante gezillt. Zu Thessaloniki, der zweetgréisster Stad a Griichenland, wieren et bal genee sou vill gewiescht. E puer vun den Demonstranten hunn de Récktrëtt vum Premier Mitsotakis gefuerdert. Den 28. Februar ware 57 Mënschen gestuerwen wéi e Passagéier- an an e Gidderzuch um selwechte Gleis anenee gerannt waren.