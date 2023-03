D'Europäesch Länner hunn am Zäitraum tëscht 2018 an 2022 47 Prozent méi Waffen importéiert, wéi dat nach tëscht 2013 an 2017 de Fall war.

Dat geet aus engem Rapport vum Friddensfuerschungsinstitut SIPRI ervir. Gläichzäiteg ass den gesamte Volume vum internationale Waffenhandel allerdéngs ëm 5,1 Prozent gefall. Dat ënner anerem, well d'Transferte vu Waffen an afrikanesch a südamerikanesch Länner tëscht deene béiden Zäitraim ëm 40 respektiv 21 Prozent gefall sinn. Och an den Noen Oste goufen tëscht 2018 an 2022 8,8 Prozent manner Waffe geliwwert wéi tëscht 2013 an 2017.

Wann een de gesamten Zäitraum vun 2018 bis 2022 kuckt, waren Indien, Saudiarabien, Katar, Australien a China déi weltwäit gréissten Importateure vu Waffen.

Kuckt ee sech d'Joer 2022 eleng un, gesäit een däitlech den Impakt vun der russescher Invasioun an der Ukrain. Wärend d'Land, wann een déi 5 Joer vun 2018 bis 2022 zesumme kuckt, weltwäit op der 14. Plaz vun de Waffen-Importateure louch, huet et zejoert weltwäit déi drëttmeeschte Waffen importéiert. Déi wichtegst Fournisseure vun dëse Waffe waren d'USA, Polen an Däitschland.