Am brittesche Gesondheetssystem hunn e Méindeg Dausende Membere vun der Gewerkschaft British Medical Association Streikposte virun de Spideeler opgeriicht.

D'British Medcial Association (BMA) huet erkläert, datt d'Dokteren, déi elo streiken, zanter 2008 reell 26 Prozent vun hirer Pai verluer hunn. Virun allem betraff wieren d'Dokteren aus de Spideeler, ma och aus verschidde privat Cabineten. Virum Streik hat et vun der BMA geheescht, datt d'Dokteren um Ufank vun hirer Karriär deelweis manner ewéi Employéeë vu Caféë verdéngt hunn.

Et ass dee längste Streik vun der Beruffsgrupp vun de Medezinner ouni Fachausbildung. D'Aktioun e Méindeg ass den Optakt vun enger Woch mat weidere Streiken. Fir e Mëttwoch gëtt sech erwaart, datt no der Presentatioun vum Budget vun der Regierung, honnertdausende Mënschen hir Aarbecht néierleeë wäerten. Erwaart gi sech Streike beim Léierpersonal, de Metro-Chaufferen an de Journaliste vun der Noriichtenagence BBC.

Zanter Méint gëtt a Groussbritannien a sëllege Secteure gestreikt. Meeschtens geet et ëm Lounerhéijunge wéinst der héijer Inflatioun an de klammenden Energiepräisser. Besonnesch betraff sinn nieft dem Gesondheetssecteur ënnert anerem och d'Bunn, d'Post an d'Grenzpolice.

De staatleche Gesondheetsdéngscht NHS weist sech besuergt iwwer d'Auswierkunge vum Streik op d'Patienten.