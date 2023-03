D'lescht Woch goufe Rëss am Reakter 3 vum Atomkraaftwierk zu Cattenom entdeckt.

Den Energieminister Claude Turmes weist sech besuergt. Den Ëmweltministère vu Rheinland-Pfalz fuerdert, dass d'Kraaftwierk ofgeschalt gëtt. Wärenddeem mellt déi franséisch Agence fir nuklear Sécherheet, d'ASN, dass weider Kontrolle musse gemaach ginn. Mee wat bedeit dat genee?

Op der Plaz gesäit een, dass de Reakter 3 den Ament aus ass. Ma och aus dem Reakter 2 kënnt keen Damp. Dat awer wéinst reguläre Maintenance-Aarbechten. D'Rëss am Reakter 3 awer goufen éischter duerch Zoufall entdeckt, wat dem Roger Spautz no Froen opwërft wéi déi, ob et der net nach méi ginn, dës awer just nach net entdeckt gi wieren. Hien ass bei Greenpeace Lëtzebuerg zoustänneg fir de Volet Atomenergie a preziséiert, dass de Rass am Reakter 3 duerch thermesch Ermiddung entstanen ass. Dat confirméiert d'ASN, déi franséisch Agence fir nuklear Sécherheet, och an engem Communiqué. Ma dat géing dem Roger Spautz no awer d'Kontrollmethode vun EDF a Fro stellen. Dowéinst wieren elo allgemeng detailléiert Kontrollen noutwenneg.

Dat war och d'Decisioun vun der ASN, der franséischer Agence fir nuklear Sécherheet. De Rass am Reakter 3 zu Cattenom gouf als Sécherheetsstuf 1 klasséiert, eng Anomalie. Dat hätt keng Konsequenzen, heescht et weider am Communiqué vun der ASN. Op Nofro fir en Interview äntwert d'Autorité de sûreté nucléaire schrëftlech, et hätt een deem näischt bäizefügen.

Ma och wann dat haut de Fall wier, bedauert de Roger Spautz, dass esou e Rass an Zukunft zu Problemer kéint féieren. Et wier dowéinst net responsabel, nach Suen an déi nuklear Energie ze investéieren. Déi aktuell Fro no der Energiesécherheet an Europa géing dorunner näischt änneren, esou de Responsabel fir Atomenergie bei Greenpeace Lëtzebuerg. D'Reakteren hätten eng kloer definéiert Lafzäit, déi net sollt verlängert gin.