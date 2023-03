Et si Maueren, déi u besonnesch grujeleg Verbriechen erënneren an déi an deenen nächsten Deeg fir ëmmer verschwannen.

Zu Sars-la-Buissière an der Belsch gëtt d'Haus vum Mäerder a Kannerschänner Marc Dutroux ofgerappt. Et ass déi Plaz, wou hien d'Läiche vun de Meedercher Julie a Melissa begruewen hat. De Marc Dutroux hat si entfouert an agespaart. D'Kanner waren erhéngert, wéi hien wéinst Vol vu Camionen am Prisong war. © afp Hie gouf donieft ënnert anerem fir de Mord un zwou jonke Fraen vu 17 an 19 Joer schëlleg gesprach a fir de Mord un engem vu senge Komplizen. An der Belsch, a besonnesch an der betraffener Gemeng, sinn d'Leit frou, datt d'Haus elo endlech verschwënnt, wéi de Buergermeeschter Lucien Bauduin der lokaler Televisiounschaîne "Télésambre" sot. Et géif drëms goen, fir mat enger traureger a besonnesch schlëmmer Episod kënnen ofzeschléissen. Wann d'Haus bis fort ass, soll zesumme mat de Famille vun den Affer gekuckt ginn, wéi d'Zukunft vum Site ausgesäit. De Chantier soll ronn zwou Wochen daueren. An enger éischter Etappe huet d'Plaz missen ofgeséchert ginn, fir sécher ze goen, datt et keng onerwënschte Visiteure ginn. D'lescht Joer am Fréijoer war och schonn en Haus vum Dutroux zu Marcinelle ofgerappt ginn. Do huet hien seng Affer festgehalen.