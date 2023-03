De Stuerm hätt aussergewéinlech dacks d'Richtung geännert, an et wier dee Wierbelstuerm, deen am längste bestanen hätt, zanter Daten opgezeechent ginn.

Dat mellt d'Meteo-Agence vun der UNO. No sengem Passage iwwert den Indeschen Ozean, war de Freddy den 21. Februar op Madagaskar getraff, a 4 Deeg drop op déi afrikanesch Ost-Küst.

Duerno huet hien ëmgedréint an ass nach méi staark a mat nach méi Reen zeréck a Richtung Madagaskar gezunn, fir dunn nees ëmzedréinen. Iwwer 100 Doudesaffer wiere mëttlerweil ze bekloen, heescht et aus der Regioun, eleng 99 am Malawi.