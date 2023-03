Am kanadeschen Amqui huet e Mann mat sengem Pick-Up e puer Foussgänger ze pake kritt. Op d'mannst zwee Mënschen sinn dobäi ëm d'Liewe komm.

Néng weider Mënsche si beim Virfall e Méindeg blesséiert ginn, zwee dovu liewensgeféierlech, sou déi lokal Police. Den 38 Joer ale Chauffer huet sech der Police spéider gestallt, hie gouf festgeholl. Onkloer ass nach, ob hie virsätzlech gehandelt huet.

Medieberichter no huet den Drama géint 15 Auer Lokalzäit (20 Auer MEZ) an der klenger Stad Amqui an der Provënz Québec säi Laf geholl. De Won ass fir d'éischt virun enger beléifter Brauerei an der Haaptstrooss an e puer Mënsche gerannt, sou Aenzeien. Duerno ass de Chauffer nach ronn 500 Meter am Zickzack weidergefuer an huet op sengem Wee nach weider Foussgänger ze pake kritt.

D'Rettungsekippen hunn d'Affer verstreet laanscht d'Strooss op den Trëttoiren op béide Säite fonnt.

Bei den Doudesaffer handelt et sech der Police no ëm zwee Männer am Alter tëscht 60 a 70 Joer. Ënnert de Blesséierte wieren och Kanner, melle lokal Medien. Dëst gouf vun der Police nach net confirméiert.

Wéi d'Policespriecherin Hélène St-Pierre matgedeelt huet, ass de Chauffer vum Pick-Up vun der Onglécksplaz geflücht, huet sech spéider op engem Policebüro an der Géigend gestallt, wou hien dunn och festgeholl gouf. Hie wier deen eenzege Verdächtegen an et géif alles drop hindeiten, dass et sech ëm "en Eenzelfall" handelt. Ermëttler ënnersichen, ob hien d'Mënschen express iwwerrannt huet.

De Minister fir ëffentlech Sécherheet vu Québec, de François Bonnardel, huet op Twitter vun enger "Tragedie" an engem "schroen Accident" geschwat. De kanadesche Premierminister Justin Trudeau huet getwittert, hie wier mat "ganzem Häerz bei de Bierger vun Amqui". Hie géif un d'Affer an hir Familljen denken, wärend jiddereen op weider Informatiounen zu den "trageschen Ereegnesser" waart.

Eréischt leschte Mount war e Mann zu Laval, och an der Provënz Québec, mat engem Bus wéi et schéngt express an eng Crèche gerannt. Dobäi koumen zwee Kanner ëm d'Liewen, anerer goufe blesséiert. De Buschauffer wäert sech wéinst "Mord" souwéi "versichte Mord" viru Geriicht musse veräntweren.