De Malawi ass besonnesch schlëmm vum Stuerm getraff. Och am Mosambik an op Madagaskar ginn et Doudesaffer ze bekloen.

Wéi de President Lazarus Chakwera en Donneschdeg matgedeelt huet, gi mëttlerweil 326 Mënsche gezielt, déi wéinst dem Zyklon ëm d'Liewe komm sinn. Iwwer 183.000 Mënschen hätte wéinst Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen hiren Daach iwwert dem Kapp verluer.

De President huet déi internationale Communautéit gebieden, Hëllef ze leeschten. Am Mosambik sinn de leschten Zuelen no op d'mannst 73 Doudesaffer gezielt ginn, op Madagaskar sinn et der 17.