Nodeems d'Assemblée nationale d'Gesetz iwwert d'Reform vum franséische Pensiounssystem ouni Vott ugeholl huet, war et op en Neits zu Protester komm.

Eleng zu Paräis haten eng 6.000 Mënschen demonstréiert an et war deelweis zu Eskalatioune komm. Wéi et vun der franséischer Police heescht, hätt ee Waasserwerfer an Tréinegas agesat nodeems d'Demonstranten op der Place de la Concorde e Feier entzünt haten. D'Plaz gouf schliisslech geraumt an 217 Mënsche goufe festgeholl.

Och an anere franséische Stied war et op en Neits zu Ausschreidunge komm. Zu Marseille haten Demonstranten eng Partie Butteker verwüüst a Poubellen ugefaangen. Och zu Lyon, Nantes, Rennes, Lille a Grenoble soll et zu Ausernanersetzungen tëscht den Demonstranten an der Police komm sinn.