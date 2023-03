No 3 Joer Pandemie, an deene jidderee Mënschemasse evitéiert huet, loossen d’Leit sech elo net laang fléiwen, fir nees baus d'Dier ze goen.

Et deet sech grad vill am bevëlkerungsräichste Land vun der Welt. Eis Korrespondentin Anne Wang wunnt zu Shanghai an erlieft grad wéi dat normaalt Liewen no de strikte Restriktiounen déi lescht Joren nees zréck kënnt.

Et ass offiziell Kiischteblummen-Saison, en Evenement, dee virun der Pandemie Millioune vu Leit an d’Parke vu Shanghai gelackelt huet. Elo no dräi Joren Pandemie an deene jidderee Mënschemasse evitéiert huet, loossen d’Leit sech net laang fléiwen. Mam Wieder, wat ëmmer besser gëtt, gi se en masse raus fir Fotoen ze maachen. Ëffentlech Plaze wéi de Bund sinn zanter laangem rëm voll mat Leit.

© Anne Wang

D’Kiischteblumme stinn traditionell fir den Neiufank vum Joer nom Wanter mä och soss léisst sech den Neistart no der Pandemie iwwerall spieren. Di ganz Stad gëtt alles fir sech vun hirer beschter Säit ze weisen. Restauranten a Caféë stëbsen hir Terrassen of a paken hir Still aus. D’Muséeë fëllen hir Hale mat neien Ausstellungen a souguer Sportsevenementer sti rëm um Kalenner.

© Anne Wang

Dës Woch ass och déi sougenannte FIC zu Shanghai. D’Food Ingredients China ass eng vun de gréisste Liewensmëttel Foiren am Land. Et ginn sech ronn eng hallef Millioun Visiteuren iwwert dräi Deeg erwaart. 1.200 Aussteller, knapp 300 international Entreprisen hu sech fir d'Expo ugemellt, dovunner der och vill aus Europa.

Déi gréisste Verännerung, oder besser gesot net-Verännerung a China, ass den 10. Mäerz geschitt. Den Xi Jinping ass eng historesch drëtte Kéier zum President gewielt ginn. No dräi ongewinnt onrouege Joren fir China, erhofft hien sech en neit Bild vun der Stabilitéit an Zouverlässegkeet ze weisen. An et schéngt gutt virun ze goen. De 15. Mäerz gouf annoncéiert, dass China erëm Touristen-Visaen ausstellt. Dat leschte Puzzle-Stéck wat no der Pandemie nach gefeelt huet.