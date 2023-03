Déi ultrakonservativ Regierung vun der Giorgia Meloni huet jo vir, d'Rechter vun homosexuellen Elteren anzeschränken.

"Dir sot mengem Jong, datt ech net seng Mamm sinn" steet op engem vun de Plakater ze liesen. Bis ewell konnten homosexuell Koppelen zu Mailand hire Kanner, déi entweder duerch eng Leihmutterschaft am Ausland op d'Welt koumen, well et an Italien verbueden ass, oder duerch medezinesch Ënnerstëtzung gebuer goufen, béid Elterendeeler an d'Gebuertszertifikat schreiwe loossen. Wéi et awer elo vum Buergermeeschter heescht, kéint een dat net méi maachen, nodeem een e Schreiwes vum Inneministère krut, datt dëst un der Justiz wier, fir ze decidéieren.

Zanter 2016 dierfe sech homosexuell Koppelen an Italien offiziell liéieren, e Recht op Adoptioun gouf mat deem Gesetz awer net festgehalen. Déi Decisioun gëtt vu Fall zu Fall vun de Geriichter gekuckt, ma a verschiddene Fäll, wéi zu Mailand, haten déi lokal Autoritéiten dëst iwwerholl.

Fir Vertrieder vun de Rechter vun den Homosexuellen ass dëse Schratt vun der Regierung eng "net richteg an diskriminatoresch" Situatioun. Vun hinnen heescht et dann och, datt eleng am Raum Mailand eng 20 Kanner drop waarden, fir enregistréiert ze ginn.

Ma zanter d'Giorgia Meloni an Italien un der Spëtzt ass, huet si e groussen Accent op d'Valeure vun der "traditioneller Famill" geluecht. "E "Jo" fir natierlech Famillen, en "Nee" fir d'Lobby vum LGBT" hat si nach virun hirer Walvictoire deklaréiert.