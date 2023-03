An den 8 Joren Krich sinn honnertdausenden Iraker an bal 4.500 US Zaldoten ëm d'Liewe komm.

Bal eng Millioun US-Zaldoten waren am Irak-Krich am Asaz, vill sinn nach bis haut traumatiséiert. Dausenden hu sech dono d'Liewe geholl. D'Regierung vum deemolegen US-President Bush hat de Militärasaz mat presuméierte Massevernichtungswaffen am Irak begrënnt. Dës hu sech awer als falsch erwisen. Am Dezember 2011 hunn d'US-Zaldoten ënnert dem Barack Obama den Irak verlooss. Den USA ass et net gelongen, am Irak Stabilitéit oder eng funktionéierend Demokratie z'etabléieren.