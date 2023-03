E Lokalpolitiker vun den däitsche Liberale gouf a senger Wunneng zu Hattenhofen an der Géigend vu Stuttgart ugeschoss.

Dee 65 Joer ale Bauer an Deputéierte vum Kreistag koum mat Blessuren an d'Spidol. Wéi et vun der Police heescht, géif et ausgesinn, wéi wann eng onbekannt Persoun vu baussen duerch d'Fënster an d'Wunneng era geschoss. D'Affer koum an d'Spidol, géif awer net a Liewensgefor schwiewen.

Eng Enquête-Grupp vun der Police gouf mat der Opklärung vum Fall beoptraagt.