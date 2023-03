Den Irak-Krich huet Honnertdausende Mënschen d'Liewe kascht an huet de ganze mëttleren an noen Osten nach méi déif an de Chaos gedréckt.

20 Joer Irak-Krich / Reportage Jean-Marc Strum

E Krich, opgebaut op Ligen.

Mëtt Mäerz 2003 hat den deemolegen US-President George W. Bush am Suivi vun den Attentater vun 9/11 decidéiert, den Irak unzegräifen. Scho säi Papp hat wärend senger US-Presidence eng Attack géint Bagdad lancéiert.

No enger grousser Virbereedungsphas via d'Medie krut den deemolegen irakeschen Diktator Saddam Hussein vun den USA een Ultimatum gestallt. E soll d'Land bannent 48 Stonnen oder...

Den "oder" war viru genee 20 Joer. Washington a seng Alliéiert hunn déi éischt cibléiert Loftattacke lancéiert, huet den US-President Bush deemools annoncéiert.

Den neien Irak-Krich war wéi gesot op Ligen opgebaut. D'Ligen, dass de Saddam Hussein Massevernichtungswaffe soll gehat hunn. Se wieren a mobillen Installatioune verstoppt. Den deemolegen US-Ausseminister Collin Powell huet d'Lige bis an den UNO-Conseil gedroen, huet awer Jore méi spéit zouginn, dass et Fake-News waren.

Den Irak-Krich virun 20 Joer huet ëm déi 200.000 irakesch Zivilisten d'Liewe kascht. D'US-Truppen hu 4.600 Männer a Frae verluer.

Dat Ganzt huet Dausende Milliarden Dollar kascht an huet geopolitesch näischt bruecht. Den Irak selwer huet, trotz grousse Pëtrolsreserven, d'Waasser bis zum Hals stoe wéinst Korruptioun a schlechtem wirtschaftleche Management. Déi ganz Regioun ëm den Irak ass nach méi an de Chaos gerutscht. Just den amerikaneschen Äerzfeind Iran steet gestäerkt do an huet un Afloss gewonnen.

Alt nees e Beispill vu ratéierter US-Aussepolitik. Resultat: de Westen huet laang Zäit d'Risike fir seng laangfristeg Positioun a Sécherheet aus den Ae verluer. Risiken, déi aus Russland a China kommen.

D'Presse huet allgemeng och keen all ze gutt Bild ofginn. D'Reporter waren deemools "embedded", wat heesche sollt, dass se souzesoe mat un der Front ware fir Live-Reportagen. Dacks gouf d'Presse mëssbraucht, fir dass dee Message eriwwerkoum, deen zu Washington gewollt war.

Et gouf wéi gesot mat Lige geschafft iwwert eng militäresch Menace an d'Zil, een extremistesche Regime ze stierzen.

Suitten nach haut

A kengem anere Land op der Welt ginn et sou vill Problemer duerch Minnen oder Granaten. D'Land dovun ze befreien, ass net just immens opwenneg, mä och deier. Dat suergt dofir, dass d'Leed, besonnesch vun Zivilisten, nach ëmmer grouss ass.

Viru fënnef Joer huet déi irakesch Arméi mat amerikanescher Ënnerstëtzung d'Terrormiliz Islamesche Staat bezwongen. Dausende Granaten a Rakéite sinn iwwer Mosul erofgaangen, d'Stad gouf vun der IS quasi komplett verminnt.

Villes gouf geraumt, awer nach laang net alles. Ronn néng Millioune Mënsche liewe mat der déidlecher Gefor, am Süde wéinst de Suitte vum Golfkrich géint den Iran an am Norden duerch Kämpf géint den IS. Sprengkierper opspieren an entschäerfen, kascht all Joer ongeféier 150 Milliounen Euro, sou Handicap International. An et kann nach Joren daueren, bis d'Land komplett dovu befreit ass.

Trotz der militärescher Néierlag kënnt et ëmmer nees zu Uschléi an der Regioun an och doriwwer eraus.

Experte warnen, dass d'Terrormiliz nees u Stäerkt kéint gewannen, sollte sech d'US-Truppen iergendwa komplett aus dem Irak zeréckzéien. Domat géif nach méi eng grouss Flüchtlingsbeweegung a Richtung Europa ausgeléist ginn. Nach ëmmer si ronn 2.500 amerikanesch Zaldoten am Land stationéiert.