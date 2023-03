De Klimawandel geet méi séier viru wéi geduecht. Ouni drastesch Mesurë kann d'1,5-Grad-Zil net erreecht ginn.

Dat geet aus dem neie Rapport vum Weltklimarot ervir. Wann d'Zäregasemissiounen net massiv erofginn, géing d'Äerderwiermung vun annerhallwem Grad par rapport zu der Zäit virun der Industrialiséierung an den 2030er Joren iwwerschratt ginn. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rifft déi räich Länner dozou op, d'Ziler fir Klimaneutralitéit esou no wéi méiglech un 2040 no vir ze réckelen, fir déi "Klima-Bomm" ze entschäerfen.

Den Ament ginn d'Emissiounen an d'Luucht, amplaz weltwäit zréckzegoen. Eigentlech misste bis 2030 hallef sou vill Zäregaser ausgestouss gi wéi 2019, fir d'Zil vum Paräisser Klimaaccord anzehalen.

Le GIEC a sorti son rapport d’évaluation concernant l'#UrgenceClimatique.



Le verdict : la situation est mauvaise & elle s'aggrave rapidement 🥵



POURTANT nos gouvernements peuvent encore agir pour changer le cours de l’histoire, MAIS il faut faire vite ! https://t.co/H8sYlkEYN8 — GreenpeaceLuxembourg (@Greenpeace_Lux) March 20, 2023

Lëtzebuerger Finanzplaz muss Responsabilitéit iwwerhuelen

Virum Hannergrond vum neiste Rapport vum Weltklimarot fuerdert Greenpeace d'Lëtzebuerger Finanzplaz a besonnesch och de Pensiounsfong dozou op, Responsabilitéit z'iwwerhuelen.

D'Lëtzebuerger Finanzplaz géing milliardeschwéier Investissementer an Entreprisë maachen, déi fir d'Zerstéiere vum Klima a vun der Biodiversitéit verantwortlech wieren. Aktuell géingen d'Investissementer vum Pensiounsfong iwwerdeems dozou bäidroen, datt d'Äerd sech ëm 2,7°C erhëtzt, gëtt d'Martina Holbach vu Greenpeace Lëtzebuerg an engem Communiqué zitéiert.

Et géing ee vum Sozialminister Claude Haagen erwaarden, nach virum Enn vun der Legislaturperiod eng Desinvestissementsstrategie ze presentéieren. Donieft misst den nationale Klima– an Energieplang verschäerft ginn a contraignant Mesurë virgesinn.