Zu Hannover an zu Hameln goufen 2 dout Fiiss fonnt, bei deenen den H5N1-Virus nogewise gouf.

Dat huet de Landwirtschaftsministère vum Bundesland Niedersachsen matgedeelt. Ausserdeem wieren 2 weider Fiiss an de Landkreiser Schaumburg a Verden, déi mam Virus infizéiert waren, geschoss ginn.

Et ass net déi éische Kéier, dass d'Vullegripp an Europa bei Mamendéieren nogewise gouf. An der Vergaangenheet war dat scho bei Robben a bei Näerzen de Fall.